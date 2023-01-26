МИД Франции заявило: «Мы не воюем с Россией», отвечая на критику Кремля
2023-01-26 18:26
Франция опровергла обвинения России в «прямом участии» западных стран в войне на Украине.
«Поставка вооружений в рамках законной самообороны (...) не означает, что вы станете участником войны», — заявила пресс-секретарь МИД Франции.
«Мы не воюем с Россией, как и наши партнеры», — добавила она.
Россия приравнивает поставки стран НАТО тяжелых наступательных вооружений на Украину к ведению боевых действий против страны.
Опубликовано: Тарас Медведев