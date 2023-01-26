Писториус: в поставках танков Leopard Киеву нет ничего радостного

Лидер немецкого Министерства обороны Борис Писториус заявил, что отправка западных танков в Украину его не радует.

26 января новый глава Министерства обороны Германии Борис Писториус дал интервью информационному агентству Die Welt, где публично заявил, что его не радует решение Олафа Шольца поставить танки Leopard 2 подразделениям вооружённых сил Украины, поскольку это оружие будет использовано в военном конфликте.

Также Писториус сообщил, что танки "Леопард" попадут в распоряжении украинских войск не ранее конца марта. Ожидается, что к тому же времени в Киеве появятся американские танки Abrams M1.