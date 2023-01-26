На АЛиЭкспресс предлагается умный девайс: сушилка для котов со всеми удобствами

Компактную коробку можно использовать для высушивания питомца после водных процедур. Прозрачная стенка и окошки позволяют наблюдать за котом и оказывать ему "моральную поддержку" во время процедуры.

Видео, демонстрирующее работу устройства, разошлось по Сети, благодаря чему сушилка уже стала очень популярной. Умный ящик оснащен удобными опциями.

Температура прогревается до параметров, близких к естественным показателям животного - 39 градусов.

Кабина снабжается свежим воздухом через несколько каналов. Дверца сделана прозрачной, чтобы не терять с питомцем визуальный контакт.

Если кошка испытывает страх и тревожится, ее можно погладить через специальные отверстия.

Безопасность животного обеспечивают множественные датчики (минимум шесть), которые отслеживают температуру и другие важные показатели.

Цикл сушки продолжается 45 минут, однако все режимы работы устройства можно регулировать вручную.