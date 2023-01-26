Фильмы о Гарри Поттере станут недоступны в России с 1 февраля

Агентство "Амедиатека" сообщило о скором изъятии всех фильмов про Гарри Поттера из российских онлайн-кинотеатров.

Пресс-служба компании "Амедиатека" сообщает, что 31 января у российских онлайн-кинотеатров истекает срок действия лицензии на трансляцию некоторых фильмов киностудии Warner Bros, в числе которых франшизы "Гарри Поттер", "Фантастические твари" и некоторые другие.

По данным "Амедиатеки", уже с 1 февраля в онлайн-кинотеатрах по всей России будет невозможно показывать фильмы о Гарри Поттере на неопределённый срок.