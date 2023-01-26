Нуланд: США готовы смягчить санкции против РФ для переговоров по Украине

Виктория Нуланд утверждает, что американское правительство готово ослабить антироссийские санкции при выполнении ряда условий со стороны администрации Москвы.

В четверг замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд публично заявила, что администрация Вашингтона готова к смягчению санкций, которые были введены в отношении России после начала специальной военной операции. По мнению Нуланд, антироссийские рестрикции могут быть ослаблены, если официальная Москва продемонстрирует желание начать серьёзные переговоры по Украине.

Также Виктория Нуланд признала, что Минобороны США не сумеют отправить Киеву тридцать один танк Abrams M1 до коцна марта вопреки слухам, растиражированных в западных СМИ.