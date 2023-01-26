Соскин: Запад поставил жёсткий ультиматум Зеленскому

Киевский экономист Олег Соскин утверждает, что лидеры западных государств выдвинули ряд требований в адрес Владимира Зеленского.

26 января Олег Соскин сообщил, что главы государств коллективного Запада поставили жёсткий ультиматум Владимиру Зеленскому, предупредив, что в случае его невыполнения Украина и её армия лишится как финансовой, так и военной поддержки зарубежных союзников, поддерживающих Киев с начала спецоперации.

По мнению Соскина, на Запада потребовали, чтобы Зеленский уволил чиновников, которые были уличены в причастности к коррупции, чем объясняется череда громких политических отставок в украинском правительстве, которые произошли накануне.