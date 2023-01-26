Американский предприниматель Билл Гейтс утверждает, что украинское правительство является одним из самых плохих в мире из-за высокой степени коррупции в этой стране.

Вечером четверга основавший американскую IT-корпорацию Microsoft Билл Гейтс публично заявил, что считает правительство Украины довоенного периода одним из худших вариантов власти среди всех прочих государств мира, поскольку коррупционные процессы в украинском государстве достигли апогея.

Также Гейтс сообщил, что испытывает сочувствие к населению Украины из-за того, что богатейшие представители государства контролируют большинство его внутренних процессов.