Экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин заявил, что российские воска смогут уничтожать западные танки Leopard и Abrams с помощью робота "Маркер".

"Робот может автоматически обнаруживать вражескую технику. Например, как только начнутся поставки танков Leopard и Abrams в украинские войска, "Маркер" получит соответствующее электронное изображение и сможет автоматически обнаруживать и поражать американские и немецкие танки противотанковой управляемой ракетой", - заявил Рогозин.

Он утверждает, что "Маркер" оснащен системой разделения целей по приоритету.

"Так, если робот обнаружит на линии соприкосновения Т-64, БТР и иностранный танк, он выберет, какая из этих целей наиболее значима, и поразит ее", — пояснил Рогозин.

"Маркер" был разработан научно-производственным объединением "Андроидная техника" в партнерстве с Фондом перспективных исследований "Роскосмоса". Вес робота составляет около трех тонн. Он имеет возможность самостоятельного перемещения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.

По словам разработчиков, "Маркер" оснащен вращающимся боевым модулем, способным поворачиваться на 540 градусов за одну секунду. Робот может быть оснащен противотанковыми ракетными комплексами, гранатометами, крупнокалиберными пулеметами и другим вооружением.

Первые четыре "Маркера" должны быть переданы российской армии в феврале. Перед этим им еще предстоит выйти на полигон и пройти испытания в боевых условиях.