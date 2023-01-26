С 1 февраля в российских онлайн-кинотеатрах не будут показывать фильмы о Гарри Потере

Все части Поттерианы будут под запретом для российского зрителя со следующего месяца. Об этом сообщили информационному ресурсу ТАСС представители пресс-службы Amediateka.

Срок лицензионных прав на указанный контент в Amediateka подходит к концу 31 января. На платформе "Кинопоиск" - такая же ситуация.

В ноябре 2022 года студия Warner Bros. ввела запрет на показ своих фильмов на телеканалах холдинга "Национальная медиагруппа".

По данным источника из СТС, этот телеканал уже с октября не имел доступ к контенту Warner Bros., хотя срок лицензии истекает как минимум через полтора года.