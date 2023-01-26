Госдеп: США готовы смягчить санкции в отношении России ради переговоров
2023-01-26 20:51
Официальный представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов смягчить санкции в отношении России.
Она уточнила, что это возможно в случае проведения серьезных переговоров по поводу ситуации на Украине, а также при условии вывода российских войск.
По словам Нуланд, если бы власти РФ проявили готовность к выводу военных и началу переговоров о возврате Украине ее территорий, в Госдепе поддержали бы смягчение санкций.
Ранее Минфин США включил в санкционный список еще 17 россиян, включая главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
Опубликовано: Светлана Репина