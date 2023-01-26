Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон назвал дипломатической имитацией нормандский формат переговоров.

Вечером четверга экс-премьер Великобритании Борис Джонсон дал интервью украинскому изданию "Рада", где публично заявил, что нормандский формат переговоров между Германией, Францией, Украиной и Россией являлся дипломатической имитацией, необходимой для того, чтобы Киев мог выиграть время для подготовки к войне с РФ. Аналогичное мнение Джонсон озвучил о Минских соглашениях.

Примечательно, что ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд также утверждали, что власти Украины не планировали выполнять положения Минских договорённостей.