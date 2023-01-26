Экс-советник Кучмы Соскин: Запад поставил Зеленскому жесткие условия военной помощи

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что страны Запада поставили Зеленскому жесткие условия предоставления военной помощи.

По его словам, от президента Украины потребовали усилить контроль за финансовыми потоками и активизировать борьбу с коррупцией.

Соскин отметил, что Зеленскому продемонстрировали коррупционные схемы, например, при закупке продовольствия для военных.

Он также рассказал, что теперь все предоставляемые Украине деньги будут жестко контролироваться.