Экс-советник Кучмы Соскин: Запад поставил Зеленскому жесткие условия военной помощи
2023-01-26 21:50
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что страны Запада поставили Зеленскому жесткие условия предоставления военной помощи.
По его словам, от президента Украины потребовали усилить контроль за финансовыми потоками и активизировать борьбу с коррупцией.
Соскин отметил, что Зеленскому продемонстрировали коррупционные схемы, например, при закупке продовольствия для военных.
Он также рассказал, что теперь все предоставляемые Украине деньги будут жестко контролироваться.
Опубликовано: Светлана Репина