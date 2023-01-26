Нуланд заявила о готовности США смягчить санкции против России ради переговоров

Заместитель Блинкена по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США готовы смягчить введённые против России санкции ради проведения переговоров по Украине.

26 января заместитель главы Государственного департамента США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаньях в сенате заявила о том, что политическое руководство Соединённых Штатов готово ослабить антироссийские санкционные ограничения ради мирного урегулирования украинского конфликта.

Нуланд уточнила, что смягчение введённых против России санкций возможно лишь «в контексте российского решения вести серьезные переговоры, вывести свои силы с Украины и вернуть территории».