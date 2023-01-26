ERR: Эстония хочет передать Украине немецкие кассетные бомбы

Издание ERR сообщило о намерениях Таллина поставить украинским войскам кассетные боеприпасы.

Информационное агентство ERR уведомляет, что Министерство обороны Эстонии прорабатывает вопрос о поставках Украине кассетных боеприпасов немецкого производства. По данным ERR, свыше ста государств мира присоединились к конвенции о запрете кассетных бомб, однако Киев и Таллин не подписывали данного соглашения.

Журналисты ERR отметили, что для поставок немецких кассетных боеприпасов Киеву правительство Эстонии обязано получить официальное разрешение от властей Германии.