ERR: Эстония хочет передать Украине немецкие кассетные бомбы
2023-01-26 22:09
Издание ERR сообщило о намерениях Таллина поставить украинским войскам кассетные боеприпасы.
Информационное агентство ERR уведомляет, что Министерство обороны Эстонии прорабатывает вопрос о поставках Украине кассетных боеприпасов немецкого производства. По данным ERR, свыше ста государств мира присоединились к конвенции о запрете кассетных бомб, однако Киев и Таллин не подписывали данного соглашения.
Журналисты ERR отметили, что для поставок немецких кассетных боеприпасов Киеву правительство Эстонии обязано получить официальное разрешение от властей Германии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей