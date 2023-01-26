Мужчина хотел сделать сюрприз жене, но айфон унесли в небо шарики

В сети завирусился ролик, на котором мужчина - весь при параде - готовится к свиданию с любимой. И не с пустыми руками, а с подарками. В руках букет цветов, шарики и айфон.

Нарядный мужчина готовился к встрече с любимой женщиной и хотел удивить ее подарком.

Купил шикарный букет роз, внутрь вставил новенький айфон, к которому прикрепил большую связку воздушных шаров.

Выглядело это очень красиво и романтично. Но вдруг ситуация вышла из-под контроля. Доставая айфон из букета, влюбленный романтик вдруг упустил его из рук.

Дорогой подарок тут же взмыл в небо, уносимый шарами. На кадрах ролика видно, как мужчина пытается догнать и поймать айфон, но тщетно.

Надо сказать, с чувством юмора у парня все в порядке: потеряв столь ценный подарок, он почти не расстроился и всю ситуацию воспринял с улыбкой на лице.