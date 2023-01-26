Fox News: попытки Украины захватить Крым при поддержке США приведут к ядерной войне
2023-01-26 22:15
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон считает, что попытки Украины и США захватить Крым приведут к ядерной войне.
По его словам, российское правительство говорило о риске ядерной войны в случае попыток забрать Крым у РФ.
Карлсон утверждает, что нет никаких причин сомневаться в таких последствиях. План захвата Крыма он считает «чистым безумием».
При этом ведущий уточнил, что США наняли одно из самых коррумпированных правительств в мире для реализации своих геополитических амбиций.
Опубликовано: Светлана Репина