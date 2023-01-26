Джонсон осудил журналистку из Украины, сравнившую россиян с нацистами
2023-01-26 22:19
Экс-премьер Британии Борис Джонсон поправил украинского репортёра, которая публично сравнила граждан России с нацистскими преступниками.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал интервью украинскому изданию "Рада", журналистка которого сравнила российских граждан с нацистами времён гитлеровской Германии. В ответ на слова украинки Джонсон заявил, что ей следует быть аккуратнее с подобными сравнениями.
При этом Борис Джонсон напомнил, что население России, как и народ Украины, понесло существенные потери в годы Второй мировой войны, добиваясь победы над нацизмом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей