МАГАТЭ: в районе Запорожской АЭС зафиксированы мощные взрывы
2023-01-26 22:22
Сотрудники МАГАТЭ сообщили о серии громких взрывов в районе расположения атомной электростанции в Энергодаре.
Поздно вечером 26 января пресс-служба Международного агентства по атомной энергетике экстренно сообщила, что сотрудники ведомства, находящиеся с мониторинговой миссией на территории Запорожской атомной электростанции, фиксируют серию мощных взрывов в районе дислоцирования данного ядерного объекта.
Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что создание зоны демилитаризации вокруг Запорожской АЭС не предполагает полное разоружение российских и украинских войск в районе Энергодара.
Опубликовано: Ткачёв Андрей