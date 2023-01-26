МАГАТЭ: в районе Запорожской АЭС зафиксированы мощные взрывы

Сотрудники МАГАТЭ сообщили о серии громких взрывов в районе расположения атомной электростанции в Энергодаре.

Поздно вечером 26 января пресс-служба Международного агентства по атомной энергетике экстренно сообщила, что сотрудники ведомства, находящиеся с мониторинговой миссией на территории Запорожской атомной электростанции, фиксируют серию мощных взрывов в районе дислоцирования данного ядерного объекта.

Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что создание зоны демилитаризации вокруг Запорожской АЭС не предполагает полное разоружение российских и украинских войск в районе Энергодара.