Politico: Украина получит от США танки M1A2 Abrams без секретной урановой брони

Издание Politico сообщает, что США планируют поставлять на Украину танки M1A2 Abrams без секретной брони.

По информации источников, поставки таких машин за границу с броней, содержащей обедненный уран, запрещены американскими законами.

В случае экспорта в другие государства с танков снимают секретную броню.

Сообщается также, что танки Abrams производит только один завод в США. Он может выпускать по 12 машин в месяц, но сейчас занимается производством танков для Польши и Тайваня.