Politico: Украина получит от США танки M1A2 Abrams без секретной урановой брони
2023-01-26 22:35
Издание Politico сообщает, что США планируют поставлять на Украину танки M1A2 Abrams без секретной брони.
По информации источников, поставки таких машин за границу с броней, содержащей обедненный уран, запрещены американскими законами.
В случае экспорта в другие государства с танков снимают секретную броню.
Сообщается также, что танки Abrams производит только один завод в США. Он может выпускать по 12 машин в месяц, но сейчас занимается производством танков для Польши и Тайваня.
Опубликовано: Светлана Репина