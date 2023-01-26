Блогера из России Савельева заподозрили в рассылке ложных сообщений о бомбах в Греции
2023-01-26 22:51
Российского блогера Влада Савельева подозревают в рассылке писем с ложной информацией о закладке бомб в госпиталях Афин и в аэропорту.
Сам блогер во время предварительно следствия опроверг свою причастность к этому делу и заявил, что стал жертвой мошенничества.
По словам Савельева, кто-то просто использовал его фото, когда отправлял такие сообщения.
Сейчас дело Савельева передано в суд, а сам он освобожден из-под ареста. Ему предоставлена отсрочка по слушаниям.
Опубликовано: Светлана Репина