Блогера из России Савельева заподозрили в рассылке ложных сообщений о бомбах в Греции

Российского блогера Влада Савельева подозревают в рассылке писем с ложной информацией о закладке бомб в госпиталях Афин и в аэропорту.

Сам блогер во время предварительно следствия опроверг свою причастность к этому делу и заявил, что стал жертвой мошенничества.

По словам Савельева, кто-то просто использовал его фото, когда отправлял такие сообщения.

Сейчас дело Савельева передано в суд, а сам он освобожден из-под ареста. Ему предоставлена отсрочка по слушаниям.