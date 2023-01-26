МАГАТЭ сообщило о мощных взрывах вблизи Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали мощные взрывы вблизи Запорожской АЭС в городе Энергодар.

26 января пресс-служба Международного агентства по атомной энергии на официальном веб-сайте, со ссылкой на генерального директора МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщило о мощных взрывах вблизи Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Отмечается, что зафиксированные агентами МАГАТЭ, присутствующими на Запорожской АЭС, указывают на факт того, что в непосредственной близости от атомного объекта, расположенного на линии фронта, продолжается «военную деятельность».