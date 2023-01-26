Депутат Буцкая солгасилась с РПЦ по поводу запрета абортов без согласия мужа

Русская православная церковь (РПЦ) предложила запретить россиянкам делать аборт без разрешения мужа. Депутат Буцкая высказала свое мнение по этому вопросу. Ее слова приводит LIFE.

Депутат Буцкая поддержала инициативу, исходящую от РПЦ и касающуюся запрета абортов без согласия супруга. Однако она отметила и некоторые нюансы в этом вопросе:

"Здесь совершенно правильное направление мысли. Вот что смущает. А если папы нет, а если папа не знает, а если не помнит, и так далее. Ситуации бывают разные"

Как считает депутат, мужчина имеет прямое отношение к появлению ребенка на свет, а значит и к принятию решения о совершении аборта.

Буцкая уверена, узаконенный запрет на проведение операции без согласия мужа пойдет на пользу.

Женщина, которую поддерживает мужчина, не захочет прерывать беременность и сохранит жизнь ребенку, а возможно и себе.

Ведь аборты остаются одной из частых причин смертности среди женщин во всем мире.