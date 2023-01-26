Американский предприниматель Билл Гейтс назвал правительство Украины одним из самых худших в мире.

26 января один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс во время выступления в австралийском Институте Лоуи заявил о том, что политическое руководство Украины является одним из худших в мире.

Предприниматель уточнил, что правящая элита Украины «коррумпирована и контролируется несколькими богатыми людьми».

Помимо прочего, Гейтс отметил, что продажность управляемого извне киевского режима «очень печальна для народа».