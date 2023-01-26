ANE: производство автомобилей в Великобритании снизилось до минимума с 1956 года
2023-01-26 23:25
Automotive News Europe сообщает, что производство автомобилей в Великобритании в 2022 году сократилось на 10%.
За год в стране было выпущено 775 тыс. машин. Это худший показатель британского автопрома с 1956 года.
Причинами такого снижения послужили проблемы с поставками полупроводников и переоснащение заводов для выпуска электромобилей.
В 2023 году британские автопроизводители планируют нарастить объем выпуска до 842 тыс. машин.
Опубликовано: Светлана Репина