ANE: производство автомобилей в Великобритании снизилось до минимума с 1956 года

Automotive News Europe сообщает, что производство автомобилей в Великобритании в 2022 году сократилось на 10%.

За год в стране было выпущено 775 тыс. машин. Это худший показатель британского автопрома с 1956 года.

Причинами такого снижения послужили проблемы с поставками полупроводников и переоснащение заводов для выпуска электромобилей.

В 2023 году британские автопроизводители планируют нарастить объем выпуска до 842 тыс. машин.