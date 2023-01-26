Дипломат Гаврилов: США не готовы к серьезным переговорам по Украине

Руководитель российской делегации на переговорах по военной безопасности в Вене Константин Гаврилов прокомментировал слова Виктории Нуланд об отмене санкций США в случае переговоров по Украине.

По слова дипломата, США не готовы к подобным переговорам, и их призывам никто уже не верит.

Гаврилов отметил, что призывать к переговорам и одновременно заявлять о передаче танков Украине, по меньшей мере, странно.

Он также уточнил, что Россия готова к таким переговорам, однако не видит соответствующих сигналов от Запада.