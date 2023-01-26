Глава OpenAI Альтман назвал самый мрачный сценарий развития ИИ: человечество ожидает гибель

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман рассказал, что искусственный интеллект может помочь людям улучшить все аспекты жизни.

Однако есть и худший сценарий развития событий: искусственный интеллект может уничтожить человечество.

Вместе с тем Альтман уточнил, что больше всего его беспокоят случаи использования ИИ в преступных целях.

Речь идет, например, о кибератаках, мошенничестве, распространении дезинформации. Для сокращения таких рисков необходимо регулирование ИИ.