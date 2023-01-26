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Глава OpenAI Альтман назвал самый мрачный сценарий развития ИИ: человечество ожидает гибель

APS
2023-01-26 23:45

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман рассказал, что искусственный интеллект может помочь людям улучшить все аспекты жизни.

Однако есть и худший сценарий развития событий: искусственный интеллект может уничтожить человечество.

Вместе с тем Альтман уточнил, что больше всего его беспокоят случаи использования ИИ в преступных целях.

Речь идет, например, о кибератаках, мошенничестве, распространении дезинформации. Для сокращения таких рисков необходимо регулирование ИИ.

Опубликовано: Светлана Репина









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