Эксперты рассказали, какие ошибки делают люди при накоплении денег

Для уверенности в завтрашнем дне нужно иметь запас денег на 3-6 месяцев. Откладывать их нужно правильно.

Большинство людей мечтает иметь в запасе некую сумму денег. Но не все понимают, как ее накопить.

Финансовые эксперты рекомендуют для начала проанализировать свои траты и отказаться от лишних покупок. А после этого рассчитать сумму для ежемесячных накоплений.

Нельзя откладывать деньги "по остаточному принципу". Нужно точно знать, какую сумму вы будете откладывать каждый месяц.

Нужно исключить из своей жизни импульсивные покупки "под настроение", иначе отложить что-либо будет сложно. Лучше разделить сумму накоплений на две части: одна пойдет на непредвиденные расходы, а вторая будет неприкосновенным запасом.

Также эксперты советуют делать накопления с определенной целью - для покупки дома, отпуска, ремонта и так далее. Если четкой цели нет, то накопления будут регулярно тратиться, и крупную сумму собрать не получится.

Если предполагается копить деньги на несколько целей сразу, то нужно откладывать на все второстепенные цели меньшие суммы, а на приоритетную цель - большую.

С каждой зарплаты следует откладывать на накопления не менее 10 %. И главный принцип - придерживаться в вопросе накоплений строгой дисциплины.

Необходимо постоянно контролировать свои траты и постоянно искать новые источники дохода.