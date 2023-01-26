The Sun: Онкологи из Британии указали признаки рака, которые можно заметить во время еды
2023-01-26 23:56
Благотворительная организация "Онкологические исследования Великобритании" сообщила о четырех важных симптомах рака пищевода.
О том, что в организме развивается рак, свидетельствуют проблемы с глотательным рефлексом.
Возможны два типа нарушений: дисфагия ротоглотки и пищевода с поражением соответствующих отделов тела.
Проявлением дисфагии может быть кашель или удушье во время еды или приема жидкости. У человека возникает ощущение застревания пищи в горле или груди.
Также о раке пищевода могут говорить такие признаки, как постоянная изжога или частое расстройство желудка.
Нетипичными являются следующие проявления онкологии пищевода: снижение веса без причин, болезненность в горле или в области грудной клетки.
Опубликовано: Храмова Оксана