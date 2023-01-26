The Sun: Онкологи из Британии указали признаки рака, которые можно заметить во время еды

Благотворительная организация "Онкологические исследования Великобритании" сообщила о четырех важных симптомах рака пищевода.

О том, что в организме развивается рак, свидетельствуют проблемы с глотательным рефлексом.

Возможны два типа нарушений: дисфагия ротоглотки и пищевода с поражением соответствующих отделов тела.

Проявлением дисфагии может быть кашель или удушье во время еды или приема жидкости. У человека возникает ощущение застревания пищи в горле или груди.

Также о раке пищевода могут говорить такие признаки, как постоянная изжога или частое расстройство желудка.

Нетипичными являются следующие проявления онкологии пищевода: снижение веса без причин, болезненность в горле или в области грудной клетки.