Страна.ua: в украинских банках возникли проблемы с наличными долларами

Издание Страна.ua сообщает, что на Украине сейчас сложно купить доллары или снять их с валютных вкладов.

Проблемы с долларовой наличностью появились как в кассах банков, так и в небанковских обменных пунктах.

Сообщается, что приобрести можно максимум 100 долларов. Из-за этого цена доллара на черном рынке растет.

Максимальный курс продажи доллара в банках Украины на данный момент составляет 41 гривну.