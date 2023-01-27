Страна.ua: в украинских банках возникли проблемы с наличными долларами
2023-01-27 00:23
Издание Страна.ua сообщает, что на Украине сейчас сложно купить доллары или снять их с валютных вкладов.
Проблемы с долларовой наличностью появились как в кассах банков, так и в небанковских обменных пунктах.
Сообщается, что приобрести можно максимум 100 долларов. Из-за этого цена доллара на черном рынке растет.
Максимальный курс продажи доллара в банках Украины на данный момент составляет 41 гривну.
Опубликовано: Светлана Репина