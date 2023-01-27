Билл Гейтс назвал украинское правительство одним из худших в мире

Американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что украинское правительство до начала спецоперации было одним из худших в мире.

По его словам, украинский кабмин коррумпирован и подчинен нескольким богатым людям.

Вместе с тем Гейтс признал, что доволен и впечатлен деятельностью Владимира Зеленского на посту президента Украины.

Он отметил, что Зеленскому удалось объединить страну и предотвратить ее полный захват российскими военными.