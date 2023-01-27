Заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Буякевич: США и НАТО подошли к черте военного конфликта в Европе

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что США и НАТО подошли к опасной черте.

Он уточнил, что их действия по эскалации военного конфликта на Украине ведут к полномасштабной войне в Европе.

Буякевич сказал, что Запад провоцирует Украину на военные действия в отношении россиян и предоставляет оружие для этого.

По словам дипломата, на этот раз англосаксонские кукловоды не смогут отсидеться в стороне от пожара.