Заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Буякевич: США и НАТО подошли к черте военного конфликта в Европе
2023-01-27 00:46
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что США и НАТО подошли к опасной черте.
Он уточнил, что их действия по эскалации военного конфликта на Украине ведут к полномасштабной войне в Европе.
Буякевич сказал, что Запад провоцирует Украину на военные действия в отношении россиян и предоставляет оружие для этого.
По словам дипломата, на этот раз англосаксонские кукловоды не смогут отсидеться в стороне от пожара.
Опубликовано: Светлана Репина