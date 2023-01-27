Лондонский муниципалитет защищает здания краской против мочи

Эта краска создает прозрачный слой на стенах, который возвращает мочу на испускающего ее человека.

Проблема возникла в крупном историческом районе Лондона Сохо, где проживает около трех тысяч человек. Здесь сосредоточено огромное количество питейных заведений, ночных клубов, театров.

Жители района были страшно недовольны тем, что после посетителей этих заведений стены и тротуары на их улицах имели устойчивый запах мочи.

Властями района было принято нестандартное решение, которое уже использовали в других европейских странах, в частности, в Германии. Стены десяти самых посещаемых зданий будут окрашены специальной краской.

Как только человек помочится на такую стену, его моча рикошетом вернется на него самого.

Ежегодно муниципальный совет Вестминстера, к которому относится и район Сохо, тратит примерно 1,23 миллиона долларов на мытье залитых мочой улиц. Решение использовать краску против мочи поможет значительно сократить эти расходы, надеются власти.