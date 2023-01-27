Дефицит Омега-3 снижает иммунитет и вызывает повышенную тревожность

Недостаток этого элемента в организме способствует ухудшению зрения, памяти и появлению хронической усталости.

Омега-3 - полиненасыщенные жирные кислоты, которые поддерживают здоровое состояние клеточных мембран, помогают им удерживать влагу, защищают от обезвоживания и воспалений.

Если Омега-3 недостаточно в организме, то кожа становится сухой, на ней появляются высыпания, раздражения и акне.

Также проявляется сухость глаз, человек становится рассеянным, забывчивым, плохо концентрируется, чувствует постоянную усталость, его мучает бессонница.

В ходе исследований ученых из Оксфорда выяснилось, что люди с достаточным уровнем в крови Омега-3 гораздо крепче спят и днем чувствуют себя значительно бодрее, чем те, у кого отмечена нехватка этого элемента.

Также научно доказано, что именно с нехваткой Омега-3 связаны многие психические расстройства у людей и снижение иммунитета. Дело в том, что полиненасыщенные жирные кислоты регулируют выработку лейкоцитов - кровяных клеток, которые борются с инфекциями.