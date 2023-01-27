Еврокомиссия подала в суд на Словакию и Болгарию из-за возобновляемых источников энергии

Еврокомиссия подала в суд на Словакию и Болгарию, которые не внесли в свое законодательство правила использования возобновляемых источников энергии.

ЕК просит Европейский суд наложить на эти страны финансовые санкции за несоблюдение требований к законодательству.

В частности, все государства должны были внести в национальные законы положения соответствующей директивы от 2018 года.

На изменение законодательства всем странам ЕС отводилось время до 30 июня 2021 года, но Словакия и Болгария не сделали этого до сих пор.