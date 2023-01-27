Bloomberg: МВФ прорабатывает новый пакет помощи Украине на $16 млрд

Международный валютный фонд прорабатывает новый пакет помощи Украине на 16 миллиардов долларов.

В Международном валютном фонде рассматривают варианты оказания помощи Украине на 16 миллиардов долларов, чтобы покрыть потребности страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои информированные источники.

"Ожидается что это поможет увеличить финансовую поддержку Украины со стороны государственных и частных инвесторов", - говорится в публикации.

Агентство сообщает, что программа кредитования рассчитана на три-четыре года. При этом первый транш Киев сможет получить уже в апреле текущего года.