Пушилин рассказал о кардинальном изменении расстановки сил после взятия Угледара
2023-01-27 04:26
Врио главы ДНР заявил о кардинальном изменении расстановки сил после взятия под контроль Угледара российской армией.
Взятие подразделениями российской армии под контроль города Угледара можнт координально изменить расстановку сил на линии соприкосновения, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Дени Пушилин.
"Окружени и взятие под контроль этого города откроет нам красноармейское и кураховское направление", - пояснил чиновник.
Денис Пушилин подчеркнул, что скоро Угледар станет важным успехом для России.
Опубликовано: Максим Алексеев