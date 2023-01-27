Пушилин рассказал о кардинальном изменении расстановки сил после взятия Угледара

Взятие подразделениями российской армии под контроль города Угледара можнт координально изменить расстановку сил на линии соприкосновения, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Дени Пушилин.

"Окружени и взятие под контроль этого города откроет нам красноармейское и кураховское направление", - пояснил чиновник.