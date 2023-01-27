Власти Запорожья обвинили МАГАТЭ в провокации из-за информации о взрыве на ЗАЭС

Член главного совета Запорожской области заявил, что поступившая от МАГАТЭ информация о взрыве на ЗАЭС это провокация.

Информация о взрыве на Запорожской атомной станции, поступившая от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не соответствует действительности и является провокацией, заявил член главного Совета региона Владимир Рогов.

"Это провокация. Никаких взрывов, тем более мощных в районе Запорожской атомной станции не было", - сказал он.

Владимир Рогов поделился мнением о том, что МАГАТЭ распространило заведомо ложную информацию, чтобы поставить под сомнение способность российских войск защитить ЗАЭС от обстрелов украинской армии.