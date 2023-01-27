Президент Хорватии рассказал, почему не разрешит отправку танков Украине

Президент Хорватии Зоран Миланович объяснил, почему его страна не будет поставлять танки Украине, сообщает телеканал N1.

"Поставки западных танков в Украину только затянут конфликт. Если Америка и Россия не придут к соглашению, а этого пока не предвидится, он не закончится. Я надеюсь, что какие-то переговоры продолжаются. В противном случае мы приближаемся к Третьей мировой войне", - заявил Миланович.

Он добавил, что то, что касается танков, "то и российские, и американские танки горят одинаково", отметив, что его страна не намерена вступать в боевые действия против России.

"Может быть, эти танки сгорят, может быть, они дойдут до Крыма, но без Хорватии. Те, кто хочет угодить кому-то в Брюсселе, могут это поддержать, но я не могу", — сказал Миланович, лидер страны, которая является членом НАТО с 2009 года и Евросоюза с 2013 года.

Германия заявила в среду, что направит Украине 14 танков Leopard 2 со склада Бундесвера и позволит другим странам реэкспортировать эту бронетехнику.

Позже президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон передаст Киеву 31 танк Abrams. По словам Байдена, его решение направлено не на борьбу с Россией, а на "помощь в борьбе за свободу". Президент США также заявил, что переброска танков Украине не представляет угрозы для России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в четверг, 26 января, что Москва видит растущую вовлеченность США и других стран коллективного Запада в конфликт на Украине.