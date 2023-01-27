РБК-Украина: В Запорожской области замечены военные из Беларуси

Экс-мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в четверг, что в поселке Кирилловка Запорожской области были замечены белорусские военные, сообщает портал РБК-Украина.

"Мы проверяем эти сообщения", — заверил пресс-секретарь ВСУ в Запорожской области полковник Евгений Ерин.

По словам Федорова, жители Кирилловки заметили нашивки на форме военных, которые доказывают их принадлежность к одному из соединений, дислоцированных в Витебске.

Представитель местных властей не исключил, что белорусы могли оказаться в Украине не в составе регулярных Вооруженных сил РФ, а в составе одной из ЧВК.

"У нас нет подтвержденной информации на этот счет, но мы проверяем сообщения о белорусах в Кирилловке. Однако это могли быть, например, бывшие белорусские военнослужащие или жители Беларуси, получившие российские паспорта и вступившие в ряды российских вооруженных сил", - сообщил Ерин, которого цитирует РБК-Украина.