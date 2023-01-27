Американец 3 года снимал свой гендерный переход в женщину, который лег в основу документального фильма

В ленте, которая вышла на экраны США, главный герой рассказывает, как на перемены в его внешности реагировала маленькая дочка.

Джейд Феникс стала транс-женщиной, когда ее дочери исполнился 1 год. Она решила запечатлеть на пленке свой переход и реакцию на него своей дочери.

Документальный фильм "Как сделать радугу" рассказывает об отношениях матери и дочери на фоне серьезных перемен.

Главный герой, превратившийся в женщину, отмечает: еще в начале своего родительского пути он почувствовал "уникальные, веселые и поучительные отношения между родителем и ребенком". Поэтому решил снять ранние годы жизни дочери, когда они пересекались с ранними годами моей смены пола.

"После почти трех лет документально подтвержденных переходов от дома к полу, детству и родительству у нас появился короткий документальный фильм под названием "Как создать радугу", - отметила Джейд.

Родитель ребенка отмечает, что по-новому "взглянул на себя" в тридцать лет - с появлением дочерью Алайзы.

"Когда ей исполнился 1 год, мы с ее матерью расстались. Мы договорились быть совместными родителями, а не романтическими партнерами. В это время и на фоне огромной ответственности, которая приходит с тем, чтобы стать родителем, я начал исследовать свою странную личность", - так объясняет Феникс свой путь к гендерным изменениям.

Фильм, сразу ставший спорным, снял известный режиссер-документалист Райан Макси, запечатлев особенности взаимоотношений родителя и его дочери с 2015 по 2018 годы.

Фильм дебютировал на фестивале короткометражек в Аспене в апреле 2019 года. Сейчас дочери трансгендерной женщины 10 лет. Она продолжает документировать все, что происходит в ее отношениях с дочерью.