Сербия впервые заявила, что может присоединиться к санкциям ЕС против России

В среду, 25 января министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград допустил возможность присоединения к санкциям ЕС против России, сообщает портал Euractiv.

Это первое подобное заявление представителя сербских властей с февраля 2022 года, то есть с начала российской СВО в Украине.

"Мы осуждаем нарушение территориальной целостности Украины и в этом духе проголосовали (на форуме) международных институтов. Введем ли мы санкции против России — это другой вопрос. Это не вопрос времени или сроков, а вопрос, который касается наших политических и экономических интересов", — подчеркнул Дачич в интервью Euractiv.

Портал напоминает, что присоединение к санкциям против России — одно из ключевых требований ЕС к Белграду. Брюссель ставит прогресс в переговорах о вступлении Сербии в Евросоюз в зависимость от выполнения этого условия.

Заявление Дачича было повторено заявлением премьер-министра Сербии Аны Брнабич, сделанным в тот же день. Политик подчеркнула, что ЕС является крупнейшим инвестором в Сербию и донором для этой страны.

Белград голосовал против России в последние месяцы в Генассамблее ООН, но сербские власти последовательно отказывались присоединиться к санкциям ЕС против Москвы.

"Наши отношения с Россией традиционно хорошие, но это не значит, что мы поддерживаем каждое решение, принятое в Кремле", — пояснял в середине января президент Сербии Александр Вучич.