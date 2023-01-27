Япония ввела новые санкции против РФ

Японское правительство установило запрет на поставки 80 групп товаров в Россию с 3 февраля, пишет Lenta.ru.

Это касается оборудования для атомных объектов, различных химикатов, портативных генераторов, лазерных сварочных аппаратов и др.

Кроме того, по информации японского МИДа, с 27 января вводятся ограничения на закупку товаров российского производства. Запрет наложен на продукцию 49 производителей.

В санкционный перечень попали: оружейные заводы Тулы, НИИ авиационных систем, российская корпорация «Иркут», ПАО «КАМАЗ» и др.

Также кабинетом министров Японии принято решение о персональных санкциях относительно 36 лиц. В том числе против вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Андрея Белоусова, руководителя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, политолога Александра Дугина и др.