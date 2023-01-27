Под покровом тайны: 66-летний музыкант Игорь Саруханов женился в седьмой раз

Артист неожиданно признался, что опять вступил в брак. Певец уточнил, что свадьбу сыграл в прошлом году.

Артист раскрыл тайну своей тайной женитьбы в прошлом году, сообщает СтарХит.

"Мы долго работали вместе с Лесей Садовской. Она - успешный модельер, дизайнер одежды, и последние годы одевала меня. В ноябре 2022 года я сделал ей предложение, и 26 декабря мы поженились. Особенно не афишировали событие, отметили в узком кругу. Глядя на красавицу-жену, я написал новый трек „Одна на миллион“, и его хорошо приняли», — поделился артсит.

Звезду не интересует, что думают люди о его довольно частых походах в загс.

«Какая разница, в какой раз я женился? Не играет никакой роли. Главное, чтобы брак был прочным. Я к этому так отношусь», — Саруханов добавил, что детей от предыдущих барков он содержит.

Супруга исполнителя также поделилась впечатлениями от важного события. «Сегодня маленькая дата: месяц с момента, когда ты стал моим мужем. Люблю тебя, мой Игорь», — обратилась к мужу Леся в личном блоге.

Для Игоря Арменовича это седьмой брак. Садовская тоже была замужем и воспитывает дочь.