В ООН призвали страны Европы готовиться к новой волне беженцев из Украины
2023-01-27 09:53
По мнению верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, страны Евросоюза ждет новая волна украинских беженцев, сообщает Spiegel.
Гранди связывает это с ожидаемым обострением конфликта на территории Украины. По его словам, любая эскалация военных действий всегда ведет к увеличению потоков беженцев.
Это возможно в ближайшее время, так как Россия активизирует наступательные действия на востоке Украины.
По словам верховного комиссара ООН, люди всегда стремятся оказаться в безопасном месте, если местность, где они живут, превращается в поле боя.
Опубликовано: Наталья Замечалова