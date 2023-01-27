В ООН призвали страны Европы готовиться к новой волне беженцев из Украины

По мнению верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, страны Евросоюза ждет новая волна украинских беженцев, сообщает Spiegel.

Гранди связывает это с ожидаемым обострением конфликта на территории Украины. По его словам, любая эскалация военных действий всегда ведет к увеличению потоков беженцев.

Это возможно в ближайшее время, так как Россия активизирует наступательные действия на востоке Украины.

По словам верховного комиссара ООН, люди всегда стремятся оказаться в безопасном месте, если местность, где они живут, превращается в поле боя.