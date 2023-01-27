В США запустили программу "вечной молодости": сердце и другие органы ее 45-летнего автора стали моложе на 7 и более лет

Гендиректор биотехнологической компании помолодел с помощью строгой медицинской программы, которая стоит около 2 миллионов долларов в год.

Брайан Джонсон, основатель биотехнологии, стремится получить тело 18-летнего подростка, сообщает Bloomberg. Он и команда экспертов запустили программу под названием Project Blueprint, чтобы открыть ключ к старению.

Брайану Джонсону 45 лет, но, согласно новому отчету, результаты его анализов показывают, что у него сердце 37-летнего мужчины и легкие молодого взрослого.

Джонсон - предприниматель в области биотехнологий, который надеется изменить естественный ход старения и сохранить органы и здоровье 18-летнего человека, пройдя интенсивную экспериментальную программу, основанную на данных, которую он назвал Project Blueprint.

Джонсон может потратить на свое тело до 2 миллионов долларов в этом году, и есть первые признаки того, что он, возможно, на пути к раскрытию секрета изменения возраста.

Результаты анализов врачей свидетельствуют о том, что у Джонсона сердце 37-летнего мужчины, кожа 28-летней женщины и объем легких 18-летней девушки, сообщила Эшли Вэнс из Bloomberg.

Согласно отчету, программу возглавляет Оливер Золман, 29-летний врач, который называет себя "врачом по омоложению", и его поддерживает команда из более чем 30 экспертов в области здравоохранения.

Хотя проект находится на экспериментальной стадии и постоянно совершенствуется, программа оздоровления состоит из интенсивного ежедневного режима, включающего тщательно подобранные добавки, питание, физические упражнения и множество физических тестов.

Например, программа Johnson's 5 начинается с двух дюжин добавок, которые якобы полезны для здоровья: ликопин, метформин, куркума, цинк, а для здоровья мозга - небольшая доза лития и другие.

Его питание, состоящее из твердых и мягких продуктов, является веганским и ограничено 1977 калориями в день. Он тренируется ежедневно, с тремя высокоинтенсивными тренировками в неделю, и каждый месяц сдает анализы крови, магнитно-резонансную томографию и колоноскопию, сообщает Bloomberg.

В некоторых аспектах своего здоровья он проявляет еще более молодые признаки возраста. Врачи говорят, что у него воспаление десен, как у 17-летнего юноши, а устройство, которое отслеживает частоту ночных эрекций Джонсона, подтверждает, что она похожа на подростковую.

Джонсон недавно запустил веб-сайт под названием "Олимпийские игры по омоложению", на котором отображается "эпигенетическая таблица лидеров", в которой перечислены 1750 человек в мире, которые борются со временем. Сам он сейчас занимает в ней первое место.