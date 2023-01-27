В Тегеране неизвестные напали на посольство Азербайджана: погиб охранник
2023-01-27 10:13
Утром 27 января в столице Ирана Тегеране было совершено нападение на посольство Азербайджана, в результате которого один человек погиб и один ранен, сообщает НТВ.
По сообщениям азербайджанских СМИ, застрелен начальник охраны посольства, который оказал сопротивление нападавшим.
Как передают журналисты, нападение произошло утром в 8 ч. 30 м. Один из нападавших, по предварительной информации, был задержан.
Силовые структуры Азербайджана приступили к расследованию произошедшего.
Опубликовано: Наталья Замечалова