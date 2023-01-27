Звезда Tik Tok-дуэта отца и сына Рэнди Гонсалес умер в 35 лет
Гонсалес и его сын Брайс из Техаса очаровали миллионы пользователей платформы своими зажигательными номерами с синхронизацией губ.
Рэнди Гонсалес, глава популярного комедийного дуэта Enkyboys на TikTok, скончался в хосписе от рака, сообщает TMZ. Ему было 35 лет.
Гонсалес и его сын Брайс из Пирленда, штат Техас, очаровали миллионы пользователей платформы коротких видеороликов своими зажигательными номерами с синхронизацией губ.
Гонсалес сообщил о своем распространенном диагнозе рака толстой кишки в апреле и выразил надежду, что химиотерапия сможет продлить его жизнь.
Звезду поддержали подписчики: пожертвования поступали на страницу GoFundMe, которую Гонсалес создал для своего лечения в онкологическом центре доктора медицинских наук Андерсона при Техасском университете в Хьюстоне.
Несмотря на тяжелую болезнь, Гонсалес продолжал снимать видео с Брайсом.
Известные американские артисты высказывают соболезнования родным и близким звезды. В частности, Дженнифер Лопес написала: “Мои искренние соболезнования Брайсу и всей семье Гонсалес. Любовь и привязанность Рэнди к сыну и его семье были неоспоримы, это видно в каждом видео. Его всем будет не хватать”.
У Рэнди Гонсалеса также остались его жена Кимберли и две дочери.
Опубликовано: Светлана Гаврусева