Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал журналистам информационного агентства «РИА Новости» о том, что российская армия ведет разведку боем в Запорожской области.

По словам Рогова, вооруженным силам России удалось захватить стратегическую инициативу в данном регионе, и они приступили к ведению разведки боем. Ранее член главного совета администрации Запорожской области говорил, что российская армия начала локальные наступательные действия на запорожской линии фронта. Как отмечал Рогов, бои идут практически по всей линии фронта, но основные - в районе городов Орехов и Гуляйполе.

Рогов заявил журналистам, что сейчас идет в основном разведка боем. Стратегическая инициатива — на стороне российских вооруженных сил. Но это отдельные тактические маневры, а генеральное наступление воинских подразделений России в Запорожской области, как отметил Рогов, еще впереди. Председатель движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что это наступление ознаменуется полным освобождением региона от нацистской оккупации.