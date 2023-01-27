Катя Семенова стала координатором помощи бойцам СВО

Артистка с апреля прошлого года занимается сбором необходимых вещей и не видит в этом чего-либо необычного или геройского.

Певица Катя Семенова не осталась равнодушной к происходящему после начала СВО, она поддерживает российских военных. В сборах необходимых вещей вместе с ней участвуют и другие знаменитости, сообщает МК.

«Очень много. Это актеры Таня Абрамова, Лена Борзова, Яна Поплавская, Сережа Варчук — всех даже и не перечислю. Помогают также друзья, одноклассницы. Все воспринимают хорошо. Разве я что-то необыкновенное делаю?» — заметила Семенова в интервью изданию.

Для начала готовятся списки - что именно нужно бойцам. Затем активисты распределяют - кто что будет покупать. Семенова, по ее словам, отвечает за сигареты.

«Раньше собранное мы отправляли через специальный фонд. Теперь появился другой выход — все прямо по адресу идет. Собираем коробки, ставим в машину, и все», — уточнила певица.

Семенова также призналась, что она не против выступить в Донбассе, но пока предложений оттуда не поступало. Она также в ожидании приглашения из госпиталя, где хочет спеть для раненых бойцов.