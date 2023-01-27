Володин заявил, что Россия не позволит реабилитировать нацизм

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Российская Федерация не позволит реабилитировать нацизм и не допустит повторения трагедии, которая была вызвана блокадой Ленинграда.

По словам Володина, которые приводятся на официальном сайте Государственной Думы, 79 лет назад советская армия полностью освободила Ленинград от фашистской блокады… Жители города не сдались, а выстоять удалось благодаря мужеству и силе духа людей, их вере в Победу. Как подчеркнул Володин, подвиг ленинградцев никогда не будет забыт. По словам спикера Госдумы, чтобы трагедия не повторилась, Россия никому не позволит реабилитировать нацизм.

Также Володин напомнил, что жителям Ленинграда пришлось заплатить «страшную цену», и что от снарядов и голода погибли почти миллион человек.